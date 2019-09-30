اعتقال عصابة تضم منتسبين امنيين تتاجر بالاثار وتحوز مسكوكة عن المركزي الامريكي

2019/09/30 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محكمة تحقيق كركوك القبض على عصابة تتاجر بالآثار والزئبق، لافتة إلى أن العصابة التي تضم منتسبين أمنيين تحوز مسكوكة ثمينة صادرة عن البنك المركزي الأميركي.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق كركوك حققت في أقوال أفراد عصابة ضبطت في سامراء عن جريمة المتاجرة بالآثار والزئبق"، لافتا إلى أن "المحكمة كانت قد أصدرت أمرا سابقا بالقبض على أفرادها بعد ورود معلومات عنها استنادا إلى أحكام المادة 40 أولا من قانون الآثار رقم 55 لسنة 2012".وأضاف أن "العصابة متكونة من ثمانية أشخاص بينهم منتسبون في وزارة الداخلية استغلوا صفتهم الرسمية لارتكاب الجريمة وتهريب مادة الزئبق والآثار القديمة"، لافتا إلى "العثور بحوزتهم على مسكوكة ذهبية ثمينة تحمل شكل عملة أميركية اعترف أحدهم بجلبها من إيران".

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