القهوة تساهم في تخفيف ضغط الدم

2019/09/30 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت بعض المراجعات العلمية المنهجية ثبوت بعض الفوائد الصحية للقهوة، واتضح أن تناول كميات معتدلة من القهوة يوميا اقترنت في الدراسات العلمية مع انخفاض ضغط الدم وانخفاض احتمالات الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الجهاز الدوري.

وأشارت دراسة إلي أن القهوة تنشّط تكوين خلايا الدهون البنية، وهي الأسهل في الحرق مقارنة بالدهون البيضاء التي تتراكم حول الجسم وتشكل صعوبة في التخسيس.

وأشارت إلى الجرعة الصحية من القهوة وهي ما يعادل 3 إلى 4 أكواب في اليوم كحد أقصى، بينما تحث توصيات أخرى على تناول كوبين يومياً في المتوسط.

وأبانت أن شرب القهوة يساعد على تقليل مشاكل الكلى، وخفض الالتهابات، لكن ينبغي أيضاً الحذر من تأثير الإضافات على الوزن، مثل السكر والحليب أو القشدة.

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