الكشف عن أكبر عملية زرع قيود لأشخاص وهميين في دائرة أحوال الرصافة

2019/09/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة، اليوم الاثنين، زراعة 97 قيداً وهمياً لأشخاصٍ وهميين في السجل الأساس لدائرة أحوال الرصافة ببغداد.

وقال المكتب في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "هذه العملية تعد من أكبر عمليات ضبط قيود وهمية تم اكتشافها من قبل مفارز مكتب المفتش العام، حيث تحوم الشكوك حول أن يكون قسم من الذين تمت زراعة قيود وهمية لهم غير عراقيين أو مطلوبين للقضاء".

واضاف ان "التحقيقات التي يجريها مكتب المفتش العام بهذا الصدد أثبتت حصول الأشخاص الذين تمت زراعة قيود وهمية لهم على هويات أحوال مدنية وشهادات جنسية وبطاقات سكن وجوازات سفر وتمتعوا بحقوق ليست حقوقهم الشرعية".

وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي، وأجرى التحقيق الإداري الابتدائي مع العاملين الاختصاصيين في دائرة أحوال الرصافة، وأوصى بإبطال القيود والمستمسكات الممنوحة على أثره، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين فيها بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم".

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