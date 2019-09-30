2019/09/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ضبط كمية من الأسلحة والاعتدة ومنصتي اطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الرشاد جنوب شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي نفذت قوة من لواء المشاة الخامس والاربعون واجب بحث وتفتيش في منطقة الرشاد جنوب شرقي بغداد".

واضافت ان "عملية التفتيش اسفرت عن ضبط كمية من الأسلحة والاعتدة ومنصتي اطلاق صواريخ كاتيوشا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط كمية كبير من الأسلحة جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ضبط كمية كبير من الأسلحة جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).