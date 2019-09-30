2019/09/30 | 12:21

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، الإثنين (30 أيلول، 2019) إلقاء القبض على عصابة تخدع المواطنين وسط بغداد باستخدام عملة منتهية الصلاحية.

وقال معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب اجرام الكرادة التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على عصابة اجرامية تقوم بالنصب على المواطنين بعملة منتهية الصلاحية دولياً في مناطق مختلفة من العاصمة".

وأشار الى أن "المفارز ضبطت العجلات المستخدمة في هذه الأعمال غير القانونية، كما ضبطت أيضاً الأموال التي بحوزتهم"، لافتا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، الاثنين (30 أيلول 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، برفع صور القادة الإيرانيين في الموصل، بعد رفع تمثال قائد قوات مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي.

وقال الجبوري في تغريدة عبر من

بغداد اليوم - بغداد

اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة زراعة 97 قيداً وهمياً لأشخاصٍ وهميين في السجل الأساس لدائرة أحوال الرصافة ببغداد.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذه الع

بغداد اليوم - الانبار

افتتح رسمياً، الإثنين، 30 أيلول، 2019، منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا من جهة محافظة الانبار.

وقال القيادي في حشد الانبار قطري السمرمد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "محافظ الانبار علي فرحان&nb

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