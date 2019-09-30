القبض على عصابة نصب بعملة منتهية دولياً في بغداد

2019/09/30 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، على عصابة تنصب على المواطنين بعملة منتهية دولية في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت وكالة رالفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز مكتب اجرام الكرادة التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على عصابة اجرامية تقوم بالنصب على المواطنين بعملة منتهية الصلاحية دولياً في مناطق مختلفة من العاصمة".وأضاف ان "المفارز ضبطت العجلات المستخدمة في هذه الأعمال غير القانونية، كما ضبطت أيضاً الأموال التي بحوزتهم، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لإكمال أوراقهم التحقيقية".انتهى

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