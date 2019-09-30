أكبر البنوك الروسية يخفض سعر الفائدة على القروض العقارية

2019/09/30 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف "سبيربنك" الاثنين عن خفض سعر الفائدة على القروض العقارية ابتداء من مطلع شهر أكتوبر القادم، وسط توقعات أن يحفز ذلك قطاع العقارات في روسيا.

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