مراسلنا: افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

2019/09/30 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخيراً وبعد طول انتظار، افتتح اليوم الاثنين منفذ القائم الحدودي مع سوريا امام المسافرين والتبادل التجاري.

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