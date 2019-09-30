مليون شخص بلا كهرباء في إسبانيا

2019/09/30 | 12:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تأثر نحو مليون شخص جراء انقطاع الكهرباء عن جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي، أمس الأحد.

وأكدت السلطات المحلية أنّ الانقطاع طاول جميع أنحاء أكبر جزيرة في أرخبيل الكناري، لكن مولدات الطاقة المخصصة لحالات الطوارئ تزود بالطاقة الكهربائية المؤسسات الأساسية مثل المستشفيات.

وأعلنت عمدة عاصمة الجزيرة باتريسيا إرنانديز، للإذاعة المحلية، أنّه من المتوقع أن تُستأنف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى معظم مناطق الجزيرة في غضون ست ساعات، فيما تعمل السلطات على تحديد أسباب الحادث.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة 900 ألف شخص، علاوة على عشرات ألوف السياح الذين يزورونها سنوياً.

وكانت الجزيرة قد تعرّضت لحريق، في آب الماضي، ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وحذر رئيس الحكومة المحلية أنخيل فيكتور توريس، وقتها أجهزة الطوارئ في الأرخبيل من الرياح القوية.



وامتد الحريق مسافة 23 كيلومتراً قرب العاصمة لاس بالماس.

المصدر: أسوشييتد برس

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