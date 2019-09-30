مقال لأردوغان بواشنطن بوست بمناسبة عام على مقتل خاشقجي

2019/09/30 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةنشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الاثنين، مقالا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول فيه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكيف تتعامل بلاده معها، بمناسبة مرور عام على الجريمة التي هزت العالم.

وكتب أردوغان مقاله تحت عنوان “ستواصل تركيا جهودها لتسليط الضوء على مقتل خاشقجي”.

وانتقد أردوغان في مقاله، تعاطي السعودية مع الجريمة، موضحا أن هناك “افتقارا شبه تام للشفافية” بما يخص محاكمة المتورطين، مهاجما الجهود المبذولة سعوديا من أجل تبرير نقص الشفافية.

وكتب: “للمضي قدما، تتعهد تركيا بمواصلة جهودها لتسليط الضوء على مقتل خاشقجي.



سنستمر في طرح نفس الأسئلة التي طرحتها في مقال افتتاحي لهذه الصحيفة العام الماضي: أين رفات خاشقجي؟ من وقع على مذكرة وفاة الصحفي السعودي؟ من الذي أرسل القتلة الخمسة عشر، بمن فيهم خبير في الطب الشرعي، على متن الطائرتين إلى إسطنبول؟”.

وطالب أردوغان بأنه “يتوجب تحقيق العدالة بجريمة خاشقجي ونحن مدينون بذلك لعائلته”، مضيفا أنه “من مصلحة الإنسانية أن نضمن عدم ارتكاب مثل جريمة خاشقجي بأي مكان مرة أخرى”.

واعبتر الرئيس التركي أن جريمة قتل خاشقجي تعد “أكثر الحوادث تأثيرا وإثارة للجدل في القرن الحادي والعشرين”، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لتسليط الضوء على الجريمة”.

وهاجم أردوغان في مقاله في واشنطن بوست، الجهود المبذولة سعوديا لمحاسبة المتورطين جميعهم.

واعتبر أن “فرقة القتل المكونة من 15 شخصا خدمت مصالح دولة الظل داخل حكومة المملكة السعودية”، مشيرا إلى أن إدارته “قامت بتمييز واضح لا لبس فيه بين البلطجية الذين قتلوا خاشقجي والملك سلمان وأتباعه المخلصين”.

وقال: “رفضنا السماح بتصوير جريمة خاشقجي على أنها نزاع ثنائي بين تركيا والسعودية”.

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