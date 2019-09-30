2019/09/30 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادالعراقيالمركزيللتايكواندويجريانتخاباتتكميليةلمجلسادارتهوفقالقانونالنافذ16 لسنة1986 بعد اربع سنوات من التجاذبات بين ابناء اللعبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو يجري انتخابات تكميلية لمجلس ادارته وفق القانون النافذ 16 لسنة 1986 بعد اربع سنوات من التجاذبات بين ابناء اللعبة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو يجري انتخابات تكميلية لمجلس ادارته وفق القانون النافذ 16 لسنة 1986 بعد اربع سنوات من التجاذبات بين ابناء اللعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).