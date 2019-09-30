2019/09/30 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين العراق والامارات بغداد – الصباح الجديد : وقعت سلطة الطيران المدني العراقي مع نظيرتها الاماراتية على هامش فعاليات منظمة الطيران المدني الدولي lCAO في مونتريال الكندية اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين بصيغتها النهائية.ونقل بيان لوزارة النقل تلقى “العراق اليوم” نسخة منه، اليوم الاثنين، عن مدير عام سلطة ...

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