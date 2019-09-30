بالوثيقة.. محافظ ذي قار يعفي مدير مجاري المحافظة من منصبه

2019/09/30 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أصدر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاثنين، قرار بإعفاء مدير مجاري المحافظة من منصبه.

وبحسب كتاب رسمي تلقت "الغد برس" نسخة منه، فإن الدخلي أصدر قرارا بإعفاء مدير مجاري المحافظة محمد هاشم من منصبه، وتكليف حيدر كريم بإدارة مديرية المجاري بالوكالة.

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