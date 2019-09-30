الفوادي: بعض النواب يغضطون على أمانة بغداد لمنعها من فتح شارع مهم

2019/09/30 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر النائب حيدر الفوادي، اليوم الاثنين، من ان بعض النواب يمارسون ضغوطاً على أمانة بغداد لمنع إعادة فتح شارع (100) صابيات.

وقال الفوادي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "احد النواب يمارس ضغوطات على القضاء لمنع فتح شارع مهم في العاصمة"، مشيراً الى انه "في حالة عدم الامتناع عن هذه الممارسات غير المسؤولة سأعلن عن اسمه وسنرفع شكوى قضائية ضده" .

طالب الفوادي "لجنة رئاسة الوزراء للتدخل بشكل أقوى لحسم هذا الموضوع لما تمثله منطقة الصابيات من فرصة كبيرة لحل أزمة السكن".

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