إتلاف أدوية بشرية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي ببغداد

2019/09/30 | 12:52

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين (30 أيلول 2019) إتلاف ارسالية من الأدوية البشرية منتهية الصلا...





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