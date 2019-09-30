كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب لمباراتي هونغ كونغ وكمبوديا

2019/09/30 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سيرجو كاتانيتش قائمة المنتخب لمباراتي هونغ كونغ وكمبوديا ضمن التصفيات المزدوجة لكأس آسيا وكأس العالم.

وتضمنت القائمة 24 لاعبا هم محمد حميد ومحمد صالح وفهد طالب لحراسة المرمى.وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وعلي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي فائز للدفاع.وهمام طارق وجيلوان حمد وجيستن ميرام واحمد ياسين وصفاء هادي وامجد عطوان وبشار رسن ومحمد قاسم وابراهيم بايش ومهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة لخط الهجوم.انتهى

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