إنقاذ فتاة صغيرة سقطت في نافورة مياه أمام والدتها – فيديو

2019/09/30 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقطت طفلة صغيرة في نافورة مائية بإحدى الميادين بالصين خلال تواجد أمها بجوارها التي لم تستطع فعل أي شيء لها سوى الصراخ.

اللقطات المصورة التي نقلها موقع لايف لايك نقلا عن إحدى كاميرات الأمن أوضحت انشغال إحدى الأمهات بتصفح هاتفها النقال، وخلال ذلك لم تستطع التركيز على طفلتها التي يبدو أنها أرادت تنظر مثل أمها، لكن اختل توازنها وسقطت في مياه النافورة.

القدر بعث بأحد رجال الشرطة الذي كان متواجدا في المكان مصادفة وهرع إلى الأم وبادر بإنقاذها، ولم تعان الفتاة من أي إصابات خطيرة.

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