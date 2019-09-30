فلاح أمين الرهيمي - ما هو السبب ..!!؟

2019/09/30 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أنا لا أملك في هذه الدنيا سوا الاسم الأول والأخير ...إنسان إنسان إنسان أهلي وعشيرتي هذه الأرض ...مسقط رأسي مدينة الأحزان ...وطني الضائع في وادي النسيان ...ولدت ونشأت في أرض العراق الطاهرة ...شربت ماءه العذب ...تغذيت من ثمره اللذيذ ...تنسمت من هوائه النقي الصافي العليل ...عشت حياتي وطني وشعبي في حدقات عيوني وأحضنهما في شريان قلبي أحب شعبي ووطني ...وأكره أعداء شعبي ووطني.من حقي أن أسأل......

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