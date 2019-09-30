2019/09/30 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عماد_علي نعيد ما قلناه انه لا يمكن الوثوق بامريكا في اكثر الاحيان، الا ان عرفت انت في علاقاتك كيف تمسك مصالحها في تعاملك معها و الدقة في خطواتك.
اليوم و بعد التدقيق للمعادلات السياسية المستدة من قبل المختصين في امركيا و بعد التسريبات التي وردت اخيرا، انه لم يبق امام امريكا في هذه المرحلة الا ان تتعامل مع اردوغان ما يفرض عليه انصياعه للامر الواقع مجبرا.
و ما اوصلت الحال الى هنا هو اردوغان و سياساته حتما و ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - عاد الى انقرة خالي الوفاض) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم و بعد التدقيق للمعادلات السياسية المستدة من قبل المختصين في امركيا و بعد التسريبات التي وردت اخيرا، انه لم يبق امام امريكا في هذه المرحلة الا ان تتعامل مع اردوغان ما يفرض عليه انصياعه للامر الواقع مجبرا.
و ما اوصلت الحال الى هنا هو اردوغان و سياساته حتما و ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - عاد الى انقرة خالي الوفاض) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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