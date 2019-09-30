عماد علي - عاد الى انقرة خالي الوفاض

2019/09/30 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي نعيد ما قلناه انه لا يمكن الوثوق بامريكا في اكثر الاحيان، الا ان عرفت انت في علاقاتك كيف تمسك مصالحها في تعاملك معها و الدقة في خطواتك.اليوم و بعد التدقيق للمعادلات السياسية المستدة من قبل المختصين في امركيا و بعد التسريبات التي وردت اخيرا، انه لم يبق امام امريكا في هذه المرحلة الا ان تتعامل مع اردوغان ما يفرض عليه انصياعه للامر الواقع مجبرا.و ما اوصلت الحال الى هنا هو اردوغان و سياساته حتما و ا......

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