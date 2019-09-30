طلعت رضوان - إزدهار العلاقات العربية الإسرائيلية

2019/09/30 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان إزدهارالعلاقات العربية الإسرائيليةطلعت رضوان فى تطور دراماتيكى أثبت وزير الخارجية الإماراتى (عبدالله بن زايد آل نهيان) أنّ شعار القومية العربية..وشعار الوحدة العربية من مخلفات النظام الناصرى، وأنّ شعوب المنطقة المُـسماة (عربية) صـدّقوا أكذوبة (العروبة) و(توأمتها الوطن العربى الكبير) وأكذوبة (القضاء على العدو الإسرائيلى) كل هذه الأكاذيب فنــّـدها ابن زايد ببرقيته التى أرسلها للمسئولين ال......

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