تركيا تطلق خطة اقتصادية شاملة تحت شعار

2019/09/30 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، عن ملامح خارطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار "التغيير قد بدأ".وأوضح البيرق في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن خطته تستهدف نسبة 12% تضخما سنويا بنهاية العام الجاري.وأضاف أن أهداف التضخم للسنوات الثلاث القادمة، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ذكر الوزير التركي أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في 2019 الجاري، و5% في كل من الأعوام الثلاثة التالية.

أما البطالة فتخطط الحكومة التركية لخفضها لتصل بحلول العام 2022 إلى 9.8% من 12.9% من المتوقع أن تسجلها في 2019.

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