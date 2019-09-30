انخفاض حاد في المعاملات السكنية بطهران وسط ارتفاع اسعار البيع والايجار

2019/09/30 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي الإيراني في أحدث تقرير له حول أوضاع سوق السكن في طهران، عن انخفاض حاد في عدد المعاملات السكنية في سبتمبر (أيلول) الحالي، بنسبة 73 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأضاف البنك المركزي الإيراني أن عدد المعاملات السكنية وصل في الشهر الحالي إلى 2800 معاملة.وبلغ معدل سعر بيع وشراء المتر المربع الواحد من الوحدات السكنية، في سبتمبر (أيلول) الحالي 127 مليون ريال إيراني بزيادة تصل نسبتها إلى 56.5 في المائة، مقارنة بسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.ويشير عدد المعاملات الجارية في المناطق المختلفة من العاصمة طهران إلى أن المنطقة الخامسة تمتلك أعلى معدل لعمليات البيع والشراء بنسبة 15.4 في المائة من إجمالي المعاملات.وخلال الأشهر الستة من العام الإيراني الحالي (بدأ يوم 21 مارس/ آذار الماضي) انخفض عدد المعاملات السكنية بنسبة 56.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وشهدت أسعار المنازل في طهران ارتفاعًا بنسبة 88.4 في المائة.وعلى هذا الأساس، فإن نمو أسعار المنازل في سبتمبر (أيلول) الحالي كان أقل من متوسط النمو في النصف الأول من العام الإيراني الراهن، ولكن عدد المعاملات السكنية انخفض بسرعة أكثر.ويشير التقرير أيضًا إلى أن زيادة أسعار الإيجار في مدينة طهران، في سبتمبر (أيلول) الحالي، زاد إلى 31.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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