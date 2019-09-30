القبض على ارهابي في الموصل

2019/09/30 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابي مطلوب للعدالة كان يعمل فيما يسمى ( بالحسبة ) في مدينة الموصل.

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