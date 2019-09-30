اقبال: على الطبقة السياسية الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الأوضاع بالبلاد

2019/09/30 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب محمد اقبال على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الأوضاع في العراق للعام الحالي.

ودعا إقبال في تغريدة على حسابه بتويتر، الطبقة السياسية في العراق الى الاطلاع على تقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن ملفات المغيبين والمعتقلات والتعذيب فيها والاغتصاب.

وأضاف، أن التقرير فيه توصيات محددة ومطلوبة من الحكومة ومن القضاء ومن البرلمان، مؤكدا أن التقرير مهم وتوقيت نشره اهم بحسب تعبيره.

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