التميمي تكشف آلية عمل “لجنة” تتقصى الخروق في عقارات الدولة

2019/09/30 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت النائب في البرلمان، ماجدة التميمي، اليوم الإثنين، تفاصيل اجتماع لجنة الكشف عن الخروقات بملف عقارات الدولة، برئاسة رئيس هيئة النزاهة.

وذكر المكتب الاعلامي للتميمي، في بيان تلقته “كلكامش برس” أن “الاجتماع الذي حضره عدد من المدراء العامِّين في هيئة النزاهة وأعضاء اللجنة، تناول تحديد وتوزيع مهام وواجبات أعضاء اللجنة ووضع سقف زمني لمراحله؛ بغية إنجاز المهام الموكلة إليها”.

وأضاف البيان، أن “أعمال اللجنة تتطلب جهوداً استثنائية لإنجازها وأن عملها يتطلب المهنية ثم المهنية والعمل بعيداً عن الضغوط السياسيَّة”، لافتا إلى أنها “ستعلن عن اسم الجهة التي تتسبب بعرقلة عمل هذه اللجنة التي ينتظر العراقيون جميعاً نتائج أعمالها”.

وتابع، أن “جميع أعمال هذه اللجنة ستكون تحت الأضواء وسيعلن عنه من خلال مؤتمر دوري، فضلاً عن تأليف موقع إلكتروني خاص باللجنة يتم عبره استقبال الشكاوى والإخبارات بما يتعلق بملف عقارات الدولة تحديداً”.

من جانبها أشادت التميمي خلال الاجتماع بـ”تعاون رئاسة الهيئة ودوائرها كافة مع اللجنة، معبرة عن أملها بأن يفضي هذا التعاون إلى نتائج طيبة تحفط المال العامّ”.

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