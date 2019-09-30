مفتشية التربية تعلن ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير في الوثائق الدراسية

2019/09/30 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير في الوثائق الدراسية.

وقال الحداد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "العدد الإجمالي لعدد حالات التزوير التي اكتشفها مكتب المفتش العام خلال السنوات (2009-2018) بلغت (24،167) وثيقة ثبت تزويرها وعدم وجودها ضمن القيود العامة للمدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد المعلمين ومن خلال تدقيق العينات العشوائية لوثائق أخرى خلال عمليات المراجعة والفحص الدورية التي تقوم بها أقسام المكتب في بغداد والمحافظات".

وأشار إلى "وجود (1164) وثيقة ضبطت لمنتسبي الوزارة فيما بلغ عدد شهادات الوفاة المزورة المستخدمة لأغراض التعيين (236) شهادة وفاة، فضلا عن ضبط أكثر من (351) مستمسك رسمي مزور تتعلق بأوامر النقل والتعيين فيما بلغ عدد الوثائق الدراسية المزورة والمكتشفة لمنتسبي الوزارات (13،798) وثيقة دراسية".

وتابع الحداد، أن "مكتب المفتش العام قام بتدقيق (507،701) الف وثيقة خلال الفترة المحددة وعلى خلفية ضبط هذه الأعداد قام بإعداد آليات عمل خاصة بتدقيق صحة الصدور وسجلات القيد العام ووضع آليات لضوابط استلام وتسليم الوثائق بين الدوائر والوزارات"، مبيناً أن "المكتب وبالتعاون مع الدوائر القانونية في الوزارة والوزارات الأخرى يقوم بمتابعة الإجراءات القانونية بالإحالة الى المحاكم المختصة واسترداد المبالغ المصروفة لهم وفقاً للقانون".

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