2019/09/30 | 13:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق
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تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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