2019/09/30 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق

اخبار مباشرة

تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن مقتل 7 عناصر من pkk بضربات جوية شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).