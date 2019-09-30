تصديق اعترافات متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية

2019/09/30 | 13:23

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بغداد اليوم - بغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين، 30 أيلول، 2019،...





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