تصديق اعترافات متهم انتحل صفة لواء في الداخلية

2019/09/30 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اقوال متهم عن جريمة انتحاله صفة لواء في وزارة الداخلية.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بانه كان يرتدي الزي العسكري وبرتبة لواء ويذهب الى محال الصيرفة في بغداد وإيهامهم بوجود تعيينات بصفة شرطي مقابل مبالغ مالية اضافة الى عمليات نصب أخرى بطرق مختلفة".وأضاف البيان أن "المتهم استحصل على مبلغ 6 آلاف دولار من ثلاثة أشخاص بحجة تعيين أولادهم في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى ان "تصديق أقواله يأتي وفقا للقرار المرقم 160 لسنة 1983 من قانون العقوبات العراقي وستتم احالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".‏وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت في 4 أيلول ان "قوة مشتركة من مديرية التحري والتحقيق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وقوة من مركز شرطة حي الجهاد اعتقلت منتحلاً لصفة ضابط برتبة لواء في منطقة حي الجهاد وصادر بحقة قرار قاضي التحقيق".انتهى

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