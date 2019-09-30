الياسري في النجف للتأكد من الخدمات الأمنية المخصصة للزيارة الأربعينية

2019/09/30 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري إلى مدينة النجف للاطلاع على واقعها الأمني ومتابعة الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وتوجه الياسري فور وصوله لزيارة مرقد الامام علي (ع)، ثم التقى محافظ النجف بحضور عدد من ضباط القوات الامنية.

من جهته أكد المحافظ أن “النجف تعيش استقرارا امنيا كبيرا، وهذا نتاج الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الاجهزة الامنية و التعاون الكبير بينها وبين الحكومة المحلية”.

واضاف أن “المحافظة هيأت شبكة شوارع وطرق رئيسة وخارجية تسهل دخول وخروج المركبات من المحافظات بكل انسيابية”.

“ساحات التحرير”

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