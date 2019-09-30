حاتمي: أميركا تحولت من ممارسة سياسة أقصى الضغوط إلى أقصى التوسل

2019/09/30 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن اميركا تحولت من ممارسة سياسة أقصى الضغوط إلى أقصى التوسل إذ ان المسؤولين الاميركيين يتوسلون من أجل أن يجروا لقاءً مع المسؤولين الإيرانيين حتى ولو مرة واحدة.

وقال حاتمي، ان مايحصل اليوم من تغيير في معادلات المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الارهابيين في سوريا والعراق ولمصلحة جبهة المقاومة وتحدي المخططات الاميركية في المنطقة يعود الى تبني ثقافة الجهاد والشهادة.

واضاف، أن الاميركيين ارادوا عبر تشكيل الجماعات الارهابية اثارة الخلافات بين المسلمين الشيعة والسنة الا ان الشهداء المدافعين عن المقدسات الذين تربوا على ثقافة الشهادة قد أحبطوا مخططات اعداء الثورة هذه.

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