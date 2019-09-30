كاتانيش يعلن قائمة لاعبي المنتخب الوطني لمباراتي هونغ كونغ وكمبوديا

2019/09/30 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب منتخبنا الوطني سيرجيو كاتانيش قائمة المنتخب لمباراتي هونغ كونغ وكمبوديا ضمن التصفيات المزدوجة لكاس اسيا وكاس العالم.

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