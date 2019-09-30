سوريا تعلن افتتاح معبر القائم الحدودي مع العراق

2019/09/30 | 13:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية ،الاثنين، إعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم الحدودي بين سوريا والعراق بعد توقف العمل فيه لعدة سنوات جراء اعتداءات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وكالة "سانا" في خبر لهاد اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الجهات المعنية انهت في وقت سابق اليوم التجهيزات والترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح المعبر بريف دير الزور الشرقي بعد توقف العمل فيه لعدة سنوات نتيجة اعتداءات تنظيم "داعش" الإرهابي المندحر من منطقة الحدود السورية العراقية قبل أكثر من عامين".

وأضافت الوكالة، أن "الجهات المعنية بإدارة المعبر وتنظيم العبور أنهت جميع الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح مركز البوكمال/القائم الحدودي مع العراق ليكون بوابة العبور الرئيسة بين البلدين".

ويربط سورية بالعراق ثلاثة معابر حدودية وأهمها مركز البوكمال الحدودي الذي يقع بين مدينة البوكمال في محافظة دير الزور ومدينة القائم العراقية في محافظة الأنبار.

ويعد المعبر الرئيس بين البلدين حيث كان قبل إغلاقه يستقبل المسافرين القادمين والمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومية إضافة إلى الشاحنات القادمة والمغادرة من وإلى سورية.

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