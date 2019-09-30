سائرون لـ”كلكامش”:الصدر مرشدنا ..وسيناريوهات مغايرة تنتظر الانتخابات المحلية

2019/09/30 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن كتلة سائرون النيابية، مضر الازيرجاوي، عن سينارريوهات مختلفة ستشهدها الانتخابات المقبلة، لافتا الى ان كتلته المتمثلة بالتيار الصدري تتخذ من توجيهات مقتدى الصدر منهجا لها.وقال الازيرجاوي لـ”كلكامش” ان “تحالف الاصلاح والبناء لايزال موجود على ارض الواقع”، لافتا الى ان “الانتخابات المقبلة ستشهد سيناريوهات مختلفة بحسب الكتلة وحجمها ورؤيتها”.وفي شان تقارير تحدثت عن ابتعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تحالف سائرون، قال، ان “السيد مقتدى الصدر ابتعد عن السياسة منذ زمن، وهو مرشد لسائرون، ونحن نتخذ من توجيهاته منهجا لنا”، مبينا ان “الصدر شخصية عامة وليس خاصة بجمهور ونواب سائرون”.وأشار الى ان “كتلة سائرون أخذت على عاتقها الذهاب بتوجيهات الصدر وتوصياته”، مبينا ان “الكتل السياسية وبعد كل انتخابات تكون لديها مجموعة من الاخطاء، وتقوم بدراستها وتقييمها للحصول على اصوات أكثر”.

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