الجبوري: عبد المهدي يستجيب للدولة العميقة ويرفض الاستجابة للشعب

2019/09/30 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

حين طلبت الدولة العميقة من الرئيس عبد المهدي الغاء قراره باخراج قوات لواء وعد قدو من سهل نينوى تراجع فوراوحين طالبته اغلبية الشعب العراقي بالغاء قراره نقل البطل عبد الوهاب الساعدي الى الامرة رفض الاستجابة، وترك الذباب الالكتروني لاحزاب السلطة يفبرك القصص التي تشوه سمعة الرجل!؟ pic.twitter.com/bjn5PpVTxI

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) September 30, 2019

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