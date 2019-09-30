صحة ديالى: وصول وجبة جديدة من الأجهزة الطبية المتطورة إلى المحافظة

2019/09/30 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن وصول وجبة جديدة من أحدث الاجهزة الطبية الخاصة بالناظور والانعاش الرئوي والعناية المركزة وعربات التخدير.

وقال مدير إعلام الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "وجبة جديدة من أحدث الاجهزة الطبية الخاصة ضمن العقود المبرمة مع عدة شركات وصلت إلى المحافظة، حيث استلمت من شركة الاندماج اجهزة (فنتليتر) الانعاش الرئوي عدد 17 التي تستخدم في عدة حالات مرضية منها الحوادث والمرضى المصابين بالفشل الرئوي والعجز التنفسي واصابات الرأس المتعددة".

وتابع "كما تم استلام ثمانية عربات تخدير وبروجكتر متنقل عدد 9 واجهزة ناظور من شركة الاتقان العلمي وكلاء شركة كارل ستورز الالمانية منها جهاز ناظور المثانة للعمليات الناظورية للمثانة والجهاز البولي وجهاز ليزر وتفتيت الحصى لتفتيت حصى المثانة والحالب وخمسة اجهزة ناظور تشخيصي وناظور القصبات المرن لفحص القصبات الهوائية".

واضاف العزاوي ان "وجبة الاجهزة التي وصلت اليوم ضمت ايضا اجهزة عناية مركزة تستخدم في قياس العلامات الحيوية للجسم ومنها تخطيط القلب والنبض وقياس نسبة الاوكسجين في الدم وكذلك ضغط الدم وعدد مرات التنفس".

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