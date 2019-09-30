كمبش: زيارة الحلبوسي لديالى تمخض عنها الاتفاق على 9 ملفات

2019/09/30 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت النائب غيداء كمبش، اليوم الاثنين، ان زيارة رئيس البرلمان إلى محافظة ديالى تمخضت عن الاتفاق على تسعة ملفات.

وقالت كمبش في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، "اهم ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس النواب الى ديالى، الاتفاق على خارطة طريق لدعم القوات الامنية في مجالات متعددة بالتنسيق مع الوزارات الامنية من خلال زيادة القوات وسد الفراغات ونصب الكاميرات".

وتابعت "كما تم الاتفاق على ايجاد الية لحسم ملف عودة ما تبقى من النازحين ومعالجة كافة الاشكالات وفق رؤية وطنية والعمل على الاسراع بأعمار مناطقهم".

وأضافت، أنه "وتم الاتفاق ايضا على خطة لمعالجة ملف طرق الموت في ديالى ومنها طريق كركوك- بغداد من خلال تبني وزارة الاسكان والبلديات تمويل مشاريع التاهيل والتطوير للحد من معدلات الحوادث العالية، فضلا عن الاتفاق على خطة لمعالجة ملف المغيبين وضمان حقوق ذويهم والبحث عن المفقودين والمخطوفين".

وتابعت كمبش، أنه "تم ايضا الاتفاق على اعادة احياء المشاريع الوزارية المتلكئة في ديالى والتي تبلغ قيمتها اكثر من 300 مليار دينار من خلال التواصل مع الوزارات المعنية، وخاصة مشاريع المستشفى الاسترالي ومدينة ديالى الرياضية والمجمعات السكنية في الكاطون والغالبية، إضافة إلى الاتفاق على دعم ملف احياء مطار ديالى الدولي في منطقة المنصورية باعتباره سيكون نافذة دولية للعراق بسبب موقعه الاستراتيجي".

وبينت: "كما جرى الاتفاق على دعم مشروع بناء جسر بحيرة حمرين الاستراتيجي ومفاتحة وزارة المالية لتخصيص الاموال كونه جسر استراتيجي مهم، والاتفاق على خارطة طريق تنهي الصراعات وتدعم اللحمة الوطنية والسلم الاهلي في ديالى والعمل على حل كل المشاكل وفق ارادة وطنية، فضلا عن الاتفاق على حسم ملف وفرة السلاح وضرورة تنفيذ قرارات الحكومة ازاه لانة ضرورة وطنية لتفادي ان يتحول السلاح الى نقمة على كل الاهالي خاصة بعد تكرار استخدامه في النزاعات".

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