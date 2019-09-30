2019/09/30 | 13:54
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كشف النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق مدحت العزاوي، الاثنين (30 أيلول 2019)، عن تنافس 5 شركات دول...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
5 شركات دولية تتنافس لإنشاء مطار ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
كشف النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق مدحت العزاوي، الاثنين (30 أيلول 2019)، عن تنافس 5 شركات دول...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
5 شركات دولية تتنافس لإنشاء مطار ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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