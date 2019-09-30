5 شركات دولية تتنافس لإنشاء مطار ديالى

2019/09/30 | 13:54

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بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق مدحت العزاوي، الاثنين (30 أيلول 2019)، عن تنافس 5 شركات دول...





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