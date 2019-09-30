محافظ ذي قار يمنح صلاحيات أوسع لرؤساء الوحدات الإدارية

2019/09/30 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} اعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاثنين، منح صلاحيات أوسع لرؤساء الوحدات الإدارية في أقضية ونواحي المحافظة ، بهدف تسريع وتيرة العمل وتطوير الإدارة اللامركزية لتقديم خدمات أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدخيلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن " ذي قار تتجه نحو منح دور أكبر لروؤساء الوحدات الأدارية في اقضية ونواحي المحافظة بمختلف المجالات ، لتخفيف العبء عن الحكومة المحلية في الكثير من المسائل التي ينبغي أن تدار من قبل السلطة المحلية في الأقضية والنواحي نفسها ".وأوضح أن "زيادة الصلاحيات الممنوحة لمسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة يسهم في زيادة فاعلية المؤسسات وتقليل الأجراءات الروتينة"، مشدداً على "مراجعة ما يتم تحقيقه ومعرفة إيجابيات وسلبيات العمل في المرحلة المقبلة " .ودعا الدخيلي ، القائممقامين ومدراء النواحي ورؤرساء المجالس البلدية وأعضائها إلى " إشراك المواطنين في القرارات المهمة وتقريب الحكومة إلى المواطن"، متمنياً أن "تكون الأدارات المحلية قادرة على تنفيذ القرارات والمشاريع التي من شأنها الإرتقاء لتقديم خدمات متميزة للمواطنين".انتهى

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