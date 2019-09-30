بالوثيقة.. اعفاء مدير مجاري ذي قار وتكليف معاونه بالوكالة

2019/09/30 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاثنين، امرا باعفاء مدير مجاري ذي قار ، من منصبه وتكليف معاونه لادارة الدائرة بالوكالة.

وبحسب وثيقة رسمية، فان الدخيلي اصدر امرا اداريا باعفاء مدير المجاري المهندس محمد هاشم من منصبه، وتكليف معاونه المهندس حيدر كريم بالوكالة.



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