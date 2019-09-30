تحالف الفتح: تقديم الخدمات للمواطنين هو من سيحدد نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

2019/09/30 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي افتتاح مشاريع غير مكتملة من قبل المحافظين والمسؤولين، “دعاية انتخابية” مبكرة، لكسب ود الجماهير.

وقال البلداوي في تصريح إن الوضع العام بالبلد عادة ما ينعكس على المزاج العام للشارع، وبالتالي تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الدولة وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، هو من سيحدد نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وشدد على ضرورة أن يكون اختيار الجمهور بمستوى الوعي والإدراك، لخدمة المحافظات بعيدا عن الحزبية والعشائرية والقومية.

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