يوفنتوس نادم على إعارة لاعبه

2019/09/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساري

يعاني نادي يوفنتوس الإيطالي، من أزمة في الجبهتين اليمنى واليسرى، في ظل غياب لاعبيه بسبب إصابات مختلفة.

وتعرض ماتيا دي تشيليو ودانيلو لإصابات مختلفة في الفترة الماضية، مما وضع المدرب ماوريسيو ساري في ورطة، خاصة وأن أليكس ساندرو الظهير الأيسر، غاب عن المباراة الأخيرة أمام سبال لأسباب شخصية.

وشهدت مباراة سبال الماضية، الدفع بالفرنسي بليز ماتويدي، لاعب وسط البيانكونيري، في مركز الظهير الأيسر، لسد العجز الذي عانى منه الفريق مؤخرًا.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن يوفنتوس نادم على اتخاذ قرار التفريط في لوكا بيليجريني الظهير الأيسر، الذي رحل إلى كالياري على سبيل الإعارة.

ولفت الموقع إلى أن يوفنتوس على اقتناع بأن لوكا كان قادرًا على المشاركة مع الفريق على الفور وتقديم الإضافة المطلوبة في ظل الغيابات التي تضرب السيدة العجوز.

المصدر: كووورة

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