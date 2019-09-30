الذهب ينزل مع دعم التجارة للدولار والبلاديوم عند مستوى قياسي

2019/09/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل الذهب يوم الاثنين إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الاصول المقومة بالعملة الأمريكية.

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