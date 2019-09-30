المشاط يحدد طريقة لحل أزمة السكن والعشوائيات بأقل التكاليف

2019/09/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس ادارة مصرف المشرق العربي الاسلامي صادق المشاط, الاثنين، الحكومة إلى تبني سياسة بناء الوحدات السكنية واطئة الكلفة.

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