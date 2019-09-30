امال الحسين - حول الحرب من منظور الماركسية اللينينية - الأطروحة الأولى - 3

2019/09/30 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين تعلم لينين كثيرا من قيادته للصراع ضد الانتهازية خلال الحرب الأهلية التي أشعلتها الإمبريالية لتكسير شوكة الثورة الاشتراكية في بلد واحد، وانطلاقا من مبدأ "الدفاع عن الوطن الاشتراكي" ومن كون الثوة التي لا تستطيع الدفاع لا تستحق أن تكون ثورة، خاض الحرب بنجاح باهر، حيث بلور فكرة الدفاع عن الوطن التي كانت فيما قبل تزعج الانتهازية، وبلورها في الواقع الموضوعي بشكل ملموس وعلى أدق وأشمل تفاصيلها المادية في ......

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