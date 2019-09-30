سامح عسكر - الإعلام المصري بين كولن وأردوجان

2019/09/30 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر التقى أمس الإعلامي المصري "نشأن الديهي" بالزعيم التركي الإسلامي "فتح الله كولن" في أمريكا بلقاء واضح أنه قد تم تسجيله أثناء زيارة الرئيس لنيويورك وخطابه في الأمم المتحدة..هدف اللقاء بالطبع ليس الاهتمام بشخص كولن فهو غير معروف بمصر، ولكن لأنه معارض لأردوجان، وفي رأيي أن قرار الإعلام بتبني وتلميع الرجل له مخاطره يجب الانتباه إليها، فمن الواضح بالنسبة لي أن هناك قرارا ونصائح إقليمية بضغط المص......

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