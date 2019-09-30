2019/09/30 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقنت امرأة حسناء رجل درسا قاسيا لن ينساه عندما حاول التحدث معها داخل إحدى الفنادق.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الرجل والمرأة يقفان أمام موظف الاستقبال وفجأة حاول الأخير التحدث مع الحسناء، ولكن يبدو أنه أزعجها وقام بدفعها بقوة.

لن تتمالك المرأة نفسها وانهال على الرجل بالضرب المبرح، حيث راحت تركله بقوة في جسده مما تسبب في سقوطه على الأرض ثم نهض وفر هاربا من المكان على الفور، وسط صدمة ودهشة موظف الاستقبال.

ولم يذكر موقع لايف ليك، سبب تفاصيل الاعتداء الوحشي، أو مكان الواقعة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تلقن رجلا “علقة ساخنة” داخل فندق – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة تلقن رجلا “علقة ساخنة” داخل فندق – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).