القضاء يعمم توجيهات جديدة لمحاكم التحقيق بشأن ملف المغيبين

2019/09/30 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد مجلس القضاء الاعلى بجلسته العاشرة على متابعة نتائج موضوع المفقودين المجهول مصيرهم ومتابعة عمل محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عنهم.وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى أنه ” أكد على متابعة نتائج محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عن مصير المفقودين المجهول مصيرهم وجمع المعلومات عنهم من كافة الجهات المختصة فضلا عن تكليف اعضاء الادعاء العام بالانتقال الى جميع الاماكن التي يشتبه ان تكون مقرا لاحتجاز المفقودين”.وأشار البيان إلى أن “المجلس دعا في جلسته إلى الاستمرار بتقديم التقارير الى رئاسة هيأة الاشراف القضائي لمفاتحة كافة الجهات المختصة للتوصل الى مصيرهم بشكل عاجل”.

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