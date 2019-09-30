2019/09/30 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية ، مضر سلمان الازيرجاوي ،الاثنين، ان لجنته تعمل على تشريع قانون العشوائيات والأراضي والبساتين للتصويت عليهما ضمن الفصل التشريعي الحالي ، موضحا ان اللجنة تعمل مع اللجان المختصة ورئيس الوزراء لحل أزمة السكن.وقال الازيرجاوي في تصريح للمركز الخبري الوطني ان” لجنة الخدمات استضافت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قانون العشوائيات ينتظر دوره في طابور التشريعات البرلمانية..و”أزمة السكن” على رأس الأولويات المركز الخبري الوطني.

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