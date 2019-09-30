القضاء يصدر بيانا بشأن مكان مشاهدة الطفل المحضون من قبل والديه المنفصلين

2019/09/30 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين بياناً بشأن مكان مشاهدة الطفل المحضون من قبل والديه المنفصلين.

وذكر بيان للمجلس، تلقته "الغد برس"، أنه "ناقش قضية الأطفال ممن انفصل أبواهم وجرى تكليف رؤساء محاكم الاستئناف التوضيح لقضاة الأحوال الشخصية بان الاصل في دعاوى مشاهدة المحضون هو ان يكون مكان المشاهدة بحسب اتفاق الطرفين المتداعين وبعكسه يتم تحديد مكان المشاهدة من قبل المحكمة".

واضاف، "يراعى ان يكون المكان خارج مقرات المحاكم ودوائر التنفيذ التي قد تؤثر على نفسية المحضون، وأن يتم اختيار المقرات النسوية ومقرات المجتمع المدني عوضاً عن ذلك كمكان للمشاهدة".

ولفت البيان إلى "مراعاة التوسع في تحديد عدد مرات المشاهدة خلال الشهر الواحد وكذلك السماح بحالات الاستصحاب على ان يبقى المحضون لدى حاضنه لضمان رعاية وإشراف الأبوين للمحضون بشكل عادل".

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